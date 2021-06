参与新技能提升及培训计划 1500名中途转业者预计年底毕业

(早报讯)为帮助国人学习、提升职业技能,更好地参与数码经济,精深技能发展局与波士顿咨询公司从今年初开始合作推出“快速沉浸式数码技能提升计划”(Rapid & Immersive Skill Enhancement Programme),至今已录取超过1300人。

这项新计划也是“新心相连”中途转业人士见习计划(SGUnited Mid-Career Pathways Programme)的一部分,主要针对专业人士、经理、执行员与技师(PMET)。

在为期六个月的计划下,每名学员不仅将学习必要的商业和数码知识,例如转述能力和数据可视化技术等,也可在商业数据分析(business and data analytics)、数码销售和营销(digtital sales and marketing),以及数码转型和变革管理(digital transformation and change management)三大主要技能中选择一项,加以专精和钻研。

波士顿咨询公司新加坡区主席兼董事总经理蔡芦杰透露,该计划大受欢迎,虽然只开放1500个名额,但至今已收到逾4000份申请。此外,现有的1350名学生中超过10%在毕业前找到了工作。

黄尹瑾(35岁)就是其中之一,她上周已在科技起步公司Omnilytics开始担任零售战略总监一职。在此之前,她在奢侈品零售业有着超过十年的工作经验,但在去年行业低迷时遭到裁员。

“那是我从大学毕业后从事的第一份工作,被裁员之前正担任亚太区商业发展主管。我从来没想过换工作,更不用说踏足我根本不了解的科技行业了。但通过这项计划,我明白自己其实能够掌握科技知识,进而涉足这一行业。”

除了在上月建立一个求职平台联通学生和潜在雇主们,波士顿咨询公司今天也举办了虚拟职业展,吸引了逾25家公司提供200多份就业机会,其中包括新加坡港务集团、大华银行和虾皮(Shopee)。

负责领导国家就业理事会的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今天出席了此次职业展,并与毕业生们交流。

该计划将在6月28日截止报名,最后一批学生将在7月13日开课。欲知详情,可浏览rise.bcg.com。