刘燕玲：将安排工艺教育学院学生当邻里商家数码助理 以及推出“邻里企业视觉营销计划”

（早报讯）新加坡企业发展局将与工艺教育局合作，安排工艺教育学院学生充当邻里企业的数码助理，协助邻里商家提高网上能见度。

另外，企发局也将与邻里企业中心联合推出“邻里企业视觉营销计划”，帮助邻里企业改善店面设计，带动更多人潮到邻里商店消费，预计300家邻里商店将受益。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲下午（6月25日）在新加坡全国商联总会举办的“2021年新加坡邻里企业座谈会”上讲话时，做出以上两项宣布。

这是该商会第七年举办这项座谈会，今年的主题是“共创新程，越战越勇”。

她指出，企发局与工艺教育局的合作，是为了帮助更多邻里企业采用适合他们的基本数码方案。工艺教育学院学生充当邻里企业的数码助理，将能方便人们通过搜索引擎，例如谷歌，查找邻里企业的基本信息。

数码助理还能够帮助邻里企业设置例如社交媒体商业账号，以及社交媒体专页，方便顾客找到和联络他们。政府将在日后公布更多有关这项计划的详情。

至于“邻里企业视觉营销计划”，刘燕玲指出，企发局和邻里企业中心是考虑到一些邻里企业可能想要给他们的店面改头换面，而推出这项计划。

“这项视觉营销计划，初期预计将帮助多达300家邻里商店，协助他们和指定的视觉营销顾问配对，学习例如如何摆放产品、如何创建数码营销内容，重新设计店面等等，从而提高邻里商店的吸引力。”