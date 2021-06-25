偷录女同事裙底 经理监12周

（早报讯）经理偷拍成性，两个月内17次偷录女同事裙底，有受害者报警后觉得内疚，竟让老公模拟偷拍，想证明被告清白。

被告是43岁的男子，案发时是贸易经理，他面对两项偷窥控状，受害人是被告的41岁女同事。为保护受害人，法官谕令媒体不可报道被告的名字或其他会泄露受害人身份的资料。

案情披露，被告和受害人的关系不错，常一同吃午餐，去年7月8日下午1时许，二人在武吉宝美（Bukit Purmei）一带用餐后一起回公司，途中一名公众突然朝被告大喊，指被告偷拍受害人的裙底。

受害人起初并不相信是被告所为，她随后要求查看被告手机，后者谎称不小心按到摄像功能才拍到照片，并当场删除。受害人相信被告，就没报警。她跟朋友谈起此次遭遇后，朋友劝她报案，于是向警方告发被告，被告也在当天被捕。

不过，报警后的受害人怕事件影响被告家庭，也一度相信被告并非有意为之，因此她深感内疚，甚至失眠。她还让老公在家模拟偷拍，亲测是否真能拍到裙底。

被告随后在调查中承认偷拍，调查还发现，被告在两个月的不同时段共偷录了受害人17个裙底视频。

案情显示，被告还曾在地铁上和其他地点偷拍数名女性裙底，甚至在开会前把手机放在办公桌旁的垃圾桶内，守株待兔。被告在调查中坦承自己看到性感女郎就忍不住想偷拍。

法官下判时表示，被告预谋干案，考虑到被告及时认罪和配合调查，最终判被告坐牢12周。