部长与“阿姐”级艺人拍多语言短片 鼓励年长者接种疫苗

（早报讯）外出时突然下雨，有带伞好过没伞，在疫情中年长者若接种疫苗，也能像下雨撑伞一样有更好的保护。

政府近期展开温情攻势，呼吁更多年长者接种疫苗。由不同部长及“阿姐级”艺人一同拍摄的多部短片今午（6月25日）上载至社交媒体，当中有用华语、广东话和淡米尔语录制的视频。

其中，由通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明与新传媒阿姐向云录制的广东话视频，上载一小时内点击观看的有近2000人次。在短片中，向云在电话中与上了年纪的“二叔”对话，对方似乎对冠病疫苗的效力缺乏信心，杨莉明之后回答向云多个问题，解释疫苗可如何降低年长者感染冠病和出现严重疾病的概率。

她在视频中以广东话解释说，这就像外出时突然下雨，没有带伞就会全身淋湿，带伞则只会手脚淋到一点雨，“有伞好过没有伞”。

淡米尔语视频中，受访的则是交通部长易华仁。在华语视频中，卫生部长王乙康亲自上阵，与阿姐郑惠玉对戏。

在短片中，郑惠玉说自己70多岁的阿姨还没接种疫苗，而王乙康指出，如今属这个年龄层的年长者中，75%已接种疫苗。他说：“这表示阿姨和朋友喝咖啡时，四个人坐在一起，三个人已打疫苗，只差阿姨没有打。”

他也澄清，接种疫苗会导致心脏病与中风的说法没有根据。

目前60岁及以上的年长者无须预约，可直接到疫苗接种站接种疫苗。联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天在记者会上说，目前这个群体的接种率仍不足，他再吁年长者打疫苗。