黄循财：促进种族和谐与对话的模式应不断更新

（早报讯）行之多年的各项种族政策仍有调整和更新的可能，我国促进种族和谐与对话的模式及政府的立场也不是一成不变的。财政部长黄循财指出，新加坡人民应该要有更高的自我要求，诚实地面对与解决社会中仍存在的任何种族主义问题，以不断促进种族和谐。

黄循财今天（6月25日）在新加坡政策研究所与拉惹勒南国际关系学院针对种族课题联合举办的一场线上论坛上发表演讲，重点阐述新加坡应如何讨论种族歧视与种族相关议题。他认为，首先我们必须认识到，在任何多元种族社会里，少数种族群体的处境一定比多数族群艰难，他也相信在新加坡占多数的华人能够理解这点。

他说，要在种族课题上平衡各方利益，需要各群体之间互相理解与妥协。“这不代表我们不能抒发不满，或少数族群在遭遇歧视或偏见时要忍气吞声。相反的，我们要直接及诚实地面对各个族群的感受，正视问题。”

“我们必须继续发表我们的意见，甚至参与会让我们感到不舒服的讨论，不是为了与别人争辩，而是因要展开文明的对话，就要倾听彼此，理解各方观点。但我们也不能坚持为各自的族群争取扩大权益与权利，一有妥协就斥之为不公不义，或遭遇轻视及不敏感对待时就做最坏的解读。”

黄循财意识到，社会价值观和环境会随时间改变，对于要如何讨论及处理种族课题，部分国人认为是时候采取不同的做法，如取消任何以种族划分的政策。他解释说，一些政策行之有效，而且取消之后不一定会让人完全抹去族群差异，而政府一直抱持开放的态度，愿意随时检讨及更新政策。

（演讲视频由新加坡政策研究所提供）