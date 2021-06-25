总编辑吴新迪：《早报》提供交流平台促进讨论 非煽动情绪

（早报讯）作为传统媒体《联合早报》为读者提供意见交流的平台，包括刊登一些涉及敏感课题的读者来函，不过报章的出发点是为了促进真诚的讨论，加强对彼此的了解，绝非要挑起某个群体的负面情绪。

《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪今天（6月25日）以座谈来宾身份参加“新加坡的种族与种族歧视课题”论坛时，针对线上观众的提问发表上述立场。

他解释，传统媒体也有责任为公众提供讨论的空间，让持有不同观点的人相互交流。他同意公开讨论一些课题确实存有风险，但是若一味地对敏感课题保持沉默不加以讨论，当有重大事情发生时情绪就可能一触即发。

“我们必须接受有些人可能与自己持有不一样的观点，不能只强调自己的话语权，也得放宽心胸聆听其他人的想法，而我认为报章可以给予人们这样的平台。不过，我们在刊登这些文章时也会谨慎处理，审视笔者的语气，判断他是想开启真诚的对话或是为了煽动情绪。”

早前有200多名学者联署公开信，指《早报》这个月9日发表的社论《扩展公共空间促进种族和谐》，“忽视了结构性种族歧视和长期性种族刻板印象的问题”。

就此，为论坛发表主旨演讲的财政部长黄循财，在回复主持人萨稀贾古玛（Shashi Jayakumar）博士的问题时说，他仔细阅读了这篇社论，文章清楚表明不认同种族主义，并认为近期发生的种族歧视事件是不可接受的。

“这篇社论尝试为这一连串事件的发生提供一些解释，但我不认为文章有意说这些解释是全面的，或是说有了这些解释就无须进一步探讨相关课题。”

萨稀贾古玛是拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任。