新增两个冠病感染群 与亨德申弯组屋和樟宜综合医院有关

（早报讯）我国今天（6月25日）新增两个冠病感染群，分别与亨德申弯第105座组屋和樟宜综合医院有关。

亨德申弯第105座组屋与红山景巴刹与熟食中心距离600公尺，约七分钟步行距离。这个新感染群有10起病例，其中六起新病例是该座组屋居民，包括一名32岁的Grab和Foodpanda兼职送餐员。

这名送餐员最近一次上班是在6月20日，他在21日开始流鼻涕和喉咙痛，24日发烧但未求医。他的确诊家属是32岁的Green Mart SG营运经理，同样在24日发烧却未就医。

新病例还包括一名40岁的新科工程财务人员，与她同住的70岁退休老妇也确诊。另外两人是45岁的Air Liquide维修人员和45岁的Meinhardt Group经理。

该感染群的四起早前确诊病例都是退休人士，其中一人是82岁老妇，另三名老翁分别为86岁、77岁和67岁。

樟宜综合医院感染群的三名确诊病患，都是协助运送病患的工作人员，他们在工作时彼此接触。其中一人是昨天公布确诊的35岁男子。

另两起新病例分别为67岁和72岁，是通过当局为医院员工进行监控检测时发现染疫，他们早前的定期轮流检测结果均为阴性。他们的血清检测结果都显示N抗原呈阴性，意味着处于感染初期。