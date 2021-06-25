永发街第66座组屋居民 须接受强制冠病检测

（早报讯）永发街（Eng Watt Street）第66座组屋发现来自三户人家的13起冠病确诊病例，为遏制更广泛的社区传播，卫生部将为该座组屋所有居民进行强制检测。

这13起病例中，10起属于Ecoxplore工程师感染群，感染群中最早确诊的27岁Ecoxplore工程师也住在这座组屋。其中一户人家是在红山景巴刹与熟食中心工作的40岁熟食摊贩与她的三名同屋住户。

卫生部今晚（6月25日）发文告说，在6月8日至22日到过该座组屋的访客，或与该座组屋的居民有过接触的公众，也可自愿接受检测。在22日或之后接受过检测而结果呈阴者，可选择性接受检测。

强制检测将于明天（26日）和后天（27日）上午9时至下午4时，在文忠路（Boon Tiong Road）第2D座的综合亭进行。

自愿检测只限预约，在指定区域检测中心进行。公众可拨电1800 333 9999，或上网https://go.gov.sg/66-ew-covid-19-testing预约检测和查询详情。

卫生部正在进行流行病学调查，以找出病例关联和感染源头。当局也建议居民密切留意健康状况，若感到不适，应立即就医。仍在等待检测结果的人，则尽可能减少社交活动。