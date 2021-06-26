托盘架在新规定下仍凌乱不堪？ 环境局驳斥指是五年前旧照

（早报讯）网上近来疯传一张小贩中心托盘回收处凌乱不堪的照片，引起网民热议食客是否无视用餐后须自行清理托盘和桌面的新规定。国家环境局驳斥指那是2016年的旧照片，现在的清洁和卫生情况已大不同。

这张摄于奎因街雅柏熟食中心的旧照片最近再次出现在网络上，照片中可见托盘回收处四周摆满了托盘和肮脏碗碟，甚至还有蟑螂出没。

国家环境局昨天（6月25日）在面簿贴文澄清，这其实是摄于2016年的旧照片，还把今年所拍摄的照片并列做对比，指该熟食中心的托盘回收处如今已截然不同。

贴文说：“我们与利益相关者协商后，提供了更好的托盘归还设施及实行新的清洁工作流程，确保公共用餐场所更干净和安全。”

Here’s what the same area at Queen’s St Hawker Centre looks like in 2016 and 2021. What a dramatic transformation we've... Posted by National Environment Agency (NEA) on Friday, June 25, 2021

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士也在个人面簿贴文表示，感谢用餐者和清洁工人努力保持小贩中心的整洁，若每个人在用餐后都自行清理托盘、餐具和桌面垃圾，清洁工人就能专注于维持小贩中心的整体清洁，包括擦拭桌面，以及在托盘回收处清理和分类餐具。

随着两人堂食恢复，环境局也开始规定食客在小贩中心用餐后须归还托盘和餐具，也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。在新规定生效首日，当局在全岛110个小贩中心共向食客发出超过4500次口头提醒。

当局会给予公众三个月的适应期，在8月31日之前，安全距离大使、新加坡保洁运动大使、社区义工和环境局人员会通过劝导的方式，提醒食客在用餐后清理托盘、餐具和垃圾，包括纸巾、吸管和饮料包装等。

执法行动将从9月1日开始。执法人员会先劝请食客遵守条例，若不听劝才开罚。初犯者会接获书面警告，第二次违例得缴付300元销案罚款，第三次可能被控上庭。