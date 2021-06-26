原定实体典礼改线上 国大为两届毕业生庆祝毕业

（早报讯）因应冠病疫情，新加坡国立大学原定的实体毕业典礼转为线上举行，今天至7月3日共举行60场仪式，为去年和今年毕业的2万3500多名学生庆祝毕业的里程碑。

哈莉玛总统担任今早（6月26日）仪式的嘉宾，她也是国大名誉校长。首场仪式有180多人，他们毕业自国大苏瑞福公共卫生学院，以及国大持续与终身教育学院的理学硕士课程。

哈莉玛总统在预录的致辞中说，冠病提醒着人们，再好的计划有时也会被我们无法控制的情形打乱，唯有积极并坚强地面对，才能克服挑战。

她鼓励毕业生，继续秉持追求卓越、创新、尊重他人等价值观，保持好学的心态，尤其在这极富挑战的时期。

国大原定在6月17日至7月底为去年和今年的毕业生举行实体毕业典礼，因社区病例增加，上个月决定改而举办线上仪式。

国大校长陈永财教授致辞时指出，取消实体典礼是个困难的决定，对于毕业生的失望，校方感同身受，但考虑到公共健康与安全，须做出这个安排。

在这个艰难时期，许多毕业生得调整计划与职业规划，也可能期待局势尽快恢复到疫情前。陈永财教授提醒毕业生，此时更应调适心态，保持灵活与学无止境的态度，勇于把握新机遇。国大的终身学习计划可为毕业生提供支援，让他们获得所需的进修机会，实现志向。