宏茂桥花树为隧道“让路”

（早报讯）宏茂桥6道组屋区一棵茂密的黄花盾柱木（Yellow Flame）突然被砍除，引起网民议论纷纷。

陆路交通管理局解释，为了兴建南北交通廊道隧道，这棵树不得不“让路”。该局之前也征询了育木师的意见，这棵树即使移植到其他地方也无法存活下来。

网民Hamzah Osman在6月20日通过面簿分享树木被砍除前后的照片，惋惜今后再也看不到这棵花树绽放的美丽景致。

他说：“去年，这棵黄花盾柱木开得很漂亮。今年是时候告别这棵树，为回教堂对面的宏茂桥6道的道路工程让路。今早树已不见了。”

不少网民也觉得大树被砍很可惜，一些人更回忆起在那树荫下走过的岁月。

黄花盾柱木是本地常见的街道树，可长至20公尺高，树冠的分布面宽广，普遍栽种在路旁遮荫。

它一串串鲜黄色的波浪形花朵，看似纸巾皱折，盛开时布满树冠顶端，像一片“黄色火焰”。

陆交局发言人受询时说，被砍除的树木位于南北交通廊道隧道的施工范围，而廊道受到两边路旁建筑的限制，没有多少空间调整道路线形以避免影响树木。

该局也询问育木师可否移植这棵树到别处，但对方认为这棵树无法在移植后存活下来。

全长21.5公里的南北廊道预计2027年竣工。陆交局强调，在这个建筑工程中，除了确认可以移植的树木，该局也与国家公园局合作设立树木保育林（俗称树木银行），预先栽种一些树木，待廊道完成建造时，长到一定体积的树木就能转移到路旁。

每一棵因南北廊道建筑工程而被移除的树木，陆交局将在工程结束时种植两棵或更多树木替代。

发言人补充说，该局尝试把所有交通基础设施项目对绿地的影响降到最低，并会在无法避免影响的情况下采取缓解措施。

“可惜的是，在密集的城市环境中，我们的项目并不总是能够避免影响树木。在树木受到影响的地方，我们会与育木师合作研究树木移植、替代种植和发展树木银行。”