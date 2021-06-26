永发街第66座组屋强检 居民也可立即到附近接种冠病疫苗

（早报讯）中峇鲁永发街（Eng Watt Street）第66座组屋的冠病强制检测工作今早（6月26日）开始进行，但与其他强制检测的组屋不同，前去检测的居民并不多，相信是因为这座旧组屋单位有不少是出租给外籍人士，好些单位是空置的。

此外，当局也做出安排，让该座组屋居民在完成检测后，可立刻到附近的社区接种中心注射冠病疫苗，无须事先预约，尤其是年长者。

记者今早走访设于文忠路（Boon Tiong Road）第2D座综合亭的临时检测站，发现并没有太多人前往检测，临时检测站相当冷清，早上9时起，永发街第66座组屋居民陆续抵达，少过10分钟便完成检测过程，几乎无需排队等候。

第一个前来检测的居民珍妮（Janine Stein，编辑总监）不到9时就到了，她原本的预约检测时间是上午11时，但她临时有事，所以希望赶在人潮形成之前，先接受检测，没想到检测站竟然没有人。

她受访时透露，自己在该座组屋已居住10年，但因为组屋有多个楼梯口，所以并不清楚有冠病病例的邻居是居住在哪个单位。

组屋每三个单位共用一个狭窄楼梯口

据记者现场观察，永发街第66座组屋原本居民就不多。因为只有三层楼高，约有42个单位，包括一楼的几家商店。该组屋共有约10个楼梯口，不同楼层的同一门牌尾号的单位都使用相同的楼梯，每三个单位共用一个楼梯口，楼梯设计也相当狭窄，邻居上下楼时难免会有人贴人的情况。

在该座组屋居住超过四年的斯图尔特（Steward Hunter，42岁，数码广告人员）受访时指出，那里的居民主要是租用单位的外籍人士，以及一些年长新加坡人。

他说：“有一些单位甚至没有人住，我楼下的单位便堆满杂物。楼上的邻居几个月前才搬走，他们原本也是在里峇峇利路（River Valley Road）一带工作的外籍劳工。”

斯图尔特表示，虽然没料到自己居住的组屋也会被要求强制检测，但他也明白有这个需要。

英兰妮：超过75%的居民注册预约检测时间

负责该区基层事务的丹戎巴葛集选区议员，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮上午约11时1 5分走访临时检测站，听取居民反馈。

她受访时说：“因为有三户人家确诊，为安全起见，我们设立这个临时检测站，目前已有超过75%的居民注册预约检测时间。卫生部也特别安排为这座组屋还没接种疫苗的居民，让他们可优先在这两天接种。”

根据卫生部昨晚（6月25日）发的文告，永发街第66座组屋发现有来自三户人家的13起冠病确诊病例，为遏制更广泛的社区传播，卫生部今明两天将为该座组屋所有居民进行强制检测。

这13起病例中，10起属于Ecoxplore工程师感染群，感染群中最早确诊的27岁Ecoxplore工程师也住在这座组屋。其中一户人家是在红山景巴刹与熟食中心工作的40岁熟食摊贩与她的三名同屋住户。

在6月8日至22日到过该座组屋的访客，或与该座组屋的居民有过接触的公众，也可自愿接受检测。在22日或之后接受过检测而结果呈阴者，可选择性接受检测。

自愿检测只限预约，在指定区域检测中心进行。公众可拨电1800 333 9999，或上网https://go.gov.sg/66- ew-covid-19-testing预约检测和查询详情。

卫生部正在进行流行病学调查，以找出病例关联和感染源头。当局也建议居民密切留意健康状况，若感到不适，应立即就医。仍在等待检测结果的人，则尽可能减少社交活动。