红山居民今早冒雨领取自助检测仪

（早报讯）红山一些特定组屋的居民可从今早起，领取抗原快速检测（ART）自助检测仪，不少居民在派发活动开始前就排队等候领取。大多受访居民认为，检测仪虽然方便，但担心自己不懂得如何准确使用。

根据卫生部昨晚（6月25日）发的文告，红山一带近期出现多起病例，为尽早找出病例和防止病毒进一步传播，卫生部和人民协会合作，今明两天从早上10时到傍晚6时，派发抗原快速检测自助检测仪给特定组屋的居民。

记者今早约9时30分走访红山巷第84A座组屋凉亭，已有一些居民开始排队，询问人协工作人员有关领取自助检测仪的详情。因早上下倾盆大雨，工作人员也提早让居民进入凉亭，领取检测仪。

住在红山巷第82座组屋的黄军福（70岁，退休）今早下楼替自己和妻子领取自助检测仪，两人之前也曾接受当局的强制检测。

“我觉得用这个自助检测仪比较方便，在家里就可以自己检测，不用下楼排队做检测。”

第83座组屋居民郑碧元（60岁，行政人员）也认为，因红山一带的病例很多，有了自助检测仪，自己能在家随时进行检测。

“现在病例到处都是，如果去过一些确诊患者到过的地方，我就可以自己检测，会比较安心。”

不过，也有居民担心，自己就算领取了自助检测仪，但也不太懂得正确使用，可能无法准确地进行检测。

第87座组屋居民李成春（76岁，退休）说：“虽然附有说明书，可是我没有用过，不太了解要怎么操作，可能还是需要叫我的女儿教我用或是帮我做检测。”

杨益财：23座组屋的居民可领取自助检测仪

拉丁马士区议员杨益财今早受访时说，该区23座组屋的居民都可领取自助检测仪。因之前七座组屋进行强制检测时，有不少其他座组屋的居民也希望能接受检测，以策安全。

他说：“我们这次分发自助检测仪给居民，让他们也能在家里进行检测，让居民感到更安心，也是额外的预防措施。”

每名家庭成员可获得两个自助检测仪。若检测结果呈阳或两次检测均无效，居民须将检测结果和身份证件一起拍照，再丢弃自助检测仪。他们也应致电最靠近住家的拭子检测计划（SASH）诊所，预约聚合酶链式反应（PCR）检测。