专家：红山一带冠病传播速度要放缓 疫苗接种率须提高

（早报讯）红山景巴刹与熟食中心冠病感染群新增病例减少，但周边却出现新病例并形成新的冠病感染群，令人关注。受访传染病专家认为，要让病例新增速度放缓，提高疫苗接种率是关键。

本地昨天新增两个感染群，其中一个是距离红山景巴刹与熟食中心约600公尺的亨德申弯第105座组屋。红山景巴刹与熟食中心感染群则再增两起病例。

问及红山一带的病毒传播情况是否恶化，亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授不这么认为，他觉得更多是对疫情管控措施的期望与现实之间的落差。

“我想当局希望看到病例新增速度下降得更快，但如果没有更广泛的疫苗接种，这不太可能发生。”

至于亨德申弯第105座组屋感染群与红山景会否有关联，淡马亚说要看分子流行病学或病毒基因指纹的研究结果，才能知道感染群之间的关联。

不过，他认为朋友和邻居的社交活动，很可能把病毒传播给区内尚未接种疫苗的人。

淡马亚说：“新感染群的传播速度取决于多种因素，包括推行疫苗接种的速度、接触者追踪和隔离措施的效率，以及我们是否可以确定这些社区感染群的传播方式。”

传染病专科医生梁浩楠则认为红山一带的传播情况正在恶化，“就像癌症一样无情地蔓延”。

“我认为亨德申弯和红山景两个感染群绝对有关联，只是我们还没有找到。”