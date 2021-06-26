环境局：摊位租金涨幅从未超过300元 单看增幅比率具误导性

（早报讯）网上最近流传有小贩摊位的租金被起，增幅可高达40％。国家环境局对此解释，近几年，摊贩更新租约后得支付的租金，增额从没有超过300元，有的须付的租金还比原先少了超过300元，单看增幅比率具误导性。

环境局今午（6月26日）在面簿贴文中指出，小贩的租约期一般为三年，租金在三年内将维持不变。摊主通过当局每月的摊位竞标活动标到摊位的话，他们支付所竞标的租金价，这可低于数百元，或1元。三年后更新租约的租金则得看当时的市价，并由独立估价师评估。

因此，更新租约后的租金可以比之前更高或低。例如，当竞标摊位时的竞争激烈，成功竞标的价格在更新租约时，比估价师的市场估价来得高的话，租金将回落至市价。

而当租金得调高时，环境局也会平衡涨幅的幅度，而不是直接将租金大幅度调高到市价水平。

近年来，小贩中心摊贩在更新租约后得支付的租金，增额从没有超过300元，部分摊贩须付的租金还比原先少了超过300元。

因此，单看租金增幅比率具误导性，因为原本就付非常低租金的摊贩，在更新租约时，若得加租300元，增幅比率就会显得非常大。

考虑到疫情，环境局自去年4月到今年3月底已冻结租金上调，去年也让小贩享有五个月免租，以及三个月的桌子和碗碟清洗服务津贴。符合条件的小贩也享有自雇人士收入补贴。

目前，小贩中心未获津贴的熟食摊租金中位数是1250元。环境局相信，这是具竞争力的价格，也明显低于其他咖啡店和食阁摊位的租金。当局会继续致力于支持并推广小贩事业与文化。