男子出逾2万 诱女健身教练 与60男拍色情照

（早报讯）猥琐男通过电邮以9000元诱骗女性拍摄色情照，过后还把酬金加码到2万2500元，女健身教练为了避免无知女性堕入陷进，立刻报警处理。

据《联合晚报》了解，这名28岁的猥琐男在网上广发电邮给他看上的女子，至少有两名接获信息的女子上网揭发猥琐男的真面目，警方也证实接获报案。

健身教练黄姿绫（26岁）接受本报访问时表示，她今年3月收到猥琐男的一系列电邮。根据黄姿绫提供给本报的电邮截图显示，男子声称自己是一名本地摄影师，正在找模特拍摄主题为“Bukkake”（日语“颜射”）的色情照片。

黄姿绫察觉不妥后，不断通过电邮追问对方的真正用意和做法，才发现男子竟打算拍摄女性与60名男子的色情照片，让她到感到非常恶心气愤。

为了说服黄姿绫，猥琐男还声称照片只供他个人收藏，并提出签署保密协议，绝对不会外流这批照片，还将酬金从9000元一路加码到2万2500元。

但黄姿绫指出：“谁知道那60名男子会不会也有照片呢？而且他们以后可能用这些照片来勒索女子，这完全不受拍照女子的控制啊！”因此她选择立刻报警，并在社交媒体上公开两人电邮往来的内容。

两周前，另一名女大学生陈淑敏（23岁）也在社交媒体收到相信是同一名男子的私信，向她提出同样的邀请。

在看了黄姿绫的经历后，陈淑敏也立刻报警，并在社交媒体TikTok发贴文警告其他女性。“我意识到这名男子非常危险，因此想提醒其他女生千万不要上当。”

警方受询时证实接获报案，一名28岁的男子正在协助警方调查。