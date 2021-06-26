前妻与老相识再婚 男子返新争女儿抚养权

（早报讯）男子与妻子结束10年婚姻，其好友随后与结发妻离婚，与男子前妻再婚，男子回国后向法院上诉，争女儿抚养权，遭法官拒绝。

根据家事法院的判词，这对来自欧洲的怨偶于2007年结婚，两年后移居新加坡，妻子在2011年产下一女。不过二人感情生变，于2017年离婚，妻子随后带着女儿再婚，与现任丈夫和继子在本地生活，前夫则回了欧洲。

妻子的现任丈夫是一名银行家，也是妻子和前夫的老相识，两家人在上段婚姻中经常一起出国旅行，双方孩子们的感情也很好。现任丈夫得知好友和妻子离婚后，他也离婚，随后和好友妻子再婚。

根据妻子和前夫的离婚协议，9岁女儿由夫妻共同抚养，平日由母亲照顾，前夫可在学校和圣诞假期看孩子，也允许每周末和孩子视讯。前夫每月也需支付6650元抚养费，随后减至约4800元。

前夫针对裁决上诉，提出要将孩子带回欧洲和他一起生活。法官解释，孩子在本地出生长大，向来跟母亲生活，连生父的母语都不会说，跟养父的关系也很好，因此较适合与母亲继续在本地生活。

法官不否认前夫是个合格的父亲，也不担心他对女儿照顾不周，但若更换抚养权，将把孩子的生活重心转移到她不熟悉的外国，远离带她长大的母亲，这对孩子的成长不利。

不过，为了加强父女关系，法官准许前夫每两个月和女儿生活九天。