王瑞杰：群策群力行动联盟范围将扩大 创造新的工作和机会

（早报讯）“群策群力，共创未来”运动推行两年里所展开的一系列对话显示，新加坡人都期望能有更关怀、公正和平等的社会，人们也更愿意在实现这一愿景的过程中扮演更积极的角色。

群策群力行动联盟（Alliance For Action）接下来将扩大接触面，凝聚社会各界的力量齐心协力将想法付诸行动，包括创造新的工作和机会、减少不平等、进一步推进女性发展，以及建设更绿色的新加坡。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰周六（6月26日）以视讯方式出席低薪工人群策群力行动联盟讨论会之后，发表简短演说。

他指出，冠病疫情并没有让“群策群力，共创未来”（SG Together）运动失焦，反而增强了人们的使命感，并让更多急需采取行动的领域浮出水面。“疫情让我确信，新加坡人民有信心和意愿要在冠病疫情平息后建立更光明的共同未来，这个未来将是我们触手可及的。”

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞则说，当人们面对疫情带来的挑战时，“群策群力，共创未来”比任何时候更加重要。“这场疫情对所有人造成了很大的冲击，我们需要团结起来寻找出路，越战越勇。”

他也说，25个群策群力行动联盟是实现这一目标的重要平台，同时也是新加坡人的坚韧性、决心以及独创性的标志。“来自不同领域的新加坡人挺身而出，成为联盟的一分子，并在探索和尝试解决复杂问题方面，取得良好进展。”

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮指出，为了让新加坡人参与政策制定的过程，政府机构采取了公民小组以及参与式设计等创新的方法。“我们也将通过群策群力行动联盟、深度对话和其他伙伴关系，开展更多的工作。”

她说：“我看到许多新加坡人在这场疫情中挺身而出，自动自发地帮助有需要的群体。我曾经和当中一些人会面和交谈，他们无私的精神与爱心让人感到鼓舞。我认为他们体现了‘群策群力，共创未来’的精神。”

李智陞和英兰妮共同领导“群策群力，共创未来”运动。