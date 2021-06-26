四起无关联病例包括樟宜综合医院护士

（早报讯）本地新增四起无关联病例包括一名樟宜综合医院护士，但她未列入感染群。

根据卫生部今晚（6月26日）发出的文告，上述21岁樟宜综合医院护士是在6月23日接受定期轮流检测，并在隔天出现发烧和流鼻涕症状，昨天确诊感染冠病。此前，她的定期轮流检测结果都呈阴性，上一次受检是6月14日。她的的血清检测结果显示N抗原呈阴性，意味着处于感染初期。

该名护士已在3月1日接种了第二剂冠病疫苗。

另一起无关联病例是76岁的新加坡籍退休者。她没有出现冠病症状，是在昨天到新加坡中央医院为其他医疗状况看诊时接受了冠病检测，并在今天确诊。她的血清检测结果未出炉。

其他无关联病例包括27岁的海军人员，他是在爱雍·乌节佳宁药房（Guardian）工作、10日确诊的推销员的密切接触者。该名海军人员10日当天已被隔离，并在10日、11日、18日和21日接受了冠病检测，全呈阴性结果。他在22日结束隔离，但24日傍晚开始发烧，隔天到综合诊疗所看诊时接受了冠病检测。

他的抗原快速检测呈阳性结果后，立即被隔离，隔天出炉的聚合酶链式反应（PCR）检测结果也呈阳性。血清检测结果未出炉。男子已在4月接种了第二剂疫苗。

32岁华特迪士尼行政人员也是无关联病例之一。她在16日出现发烧、咳嗽和身体酸痛症状后没有求医，直到21日才通过远程医疗服务看诊，但没有被要求做冠病检测。她是在24日到全科医生诊所寻求治疗时才接受了冠病检测，并在昨天确诊。