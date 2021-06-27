新增三病例 樟宜综合医院住院病患须额外检测 部分病房禁访客

（早报讯）樟宜综合医院至今共六名员工确诊感染冠病，医院积极防堵病毒传播，让所有住院病人接受检测，他们若出现发烧或呼吸道症状或得接受隔离。这些病房也不允许访客探访，直至另行通知。

樟宜综合医院昨天（6月26日）新增三名确诊员工，包括已被列入该医院感染群的两名员工，他们负责运送病患，另一人是被列入无关联病例的女护士。不包括女护士，根据卫生部文告，樟宜综合医院感染群确诊病患累计五人。

医院星期六晚上在面簿发表贴文说，医院的病毒传染控制程序已启动，医院内受影响的地区也已清洗与消毒过；两名协助运送病患的员工最近一次到医院上班分别在本月22日和23日。他们都曾在本周与该医院的其他确诊病患有过密切接触，一人在确诊前已接受隔离，另一人是到诊所求医后确诊。

未被卫生部列入樟宜综合医院感染群的女护士则是在医院例常检测中确诊，最近一次到医院上班是本月23日。医院指出，他们在工作时都有穿戴个人防护装备。

护士也已接种疫苗，她在本月25日确诊。

樟宜综合医院也已在追踪病例曾与谁接触，与确诊病患有过亲密接触的职员都须隔离或履行缺席假，医院也继续为医院相关人员进行额外冠病检测。