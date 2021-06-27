送餐平台和面簿群组携手协助红山景巴刹与熟食中心小贩

（早报讯）虽然红山景巴刹与熟食中心获准重开，但考虑到一些食客不敢堂食，熟食中心将与送餐平台WhyQ合作免费送餐，由小贩成立的自救面簿群组也会进行面簿直播，协助受影响的小贩推销产品。

之前形成大型感染群的红山景巴刹与熟食中心在关闭两周后于今天（6月27日）重开，负责这区事务的丹戎巴葛集选区议员祖安清心今早走访现场，了解摊贩的顾虑。

祖安清心之后接受媒体访问时指出，一些小贩反映，公众近期内可能不敢堂食，改用送餐平台或打包食物，因此她提议与送餐平台WhyQ合作。该业者也同意免费为购买红山景熟食中心食物的顾客送餐。

祖安清心也透露，由小贩成立的团结自救面簿群组Hawkers United-Dabao 2020也同意伸出援手，之后会派人到现场进行面簿直播，协助受影响的小贩推销产品。

丹戎巴葛市镇理事会在红山景巴刹与熟食中心关闭期间为设施进行消毒清洗，市镇会也与国家环境局合作，在地面贴上标志，确保食客在排队时保持安全距离。每个摊位也会张贴SafeEntry QR码。

祖安清心也说，所有小贩下来也会每两周进行快速简易检测（Fast and Easy Testing）。“希望这些措施能协助我们的小贩以及前来支持他们的公众。我也促请还没有接种疫苗的公众，尤其是年长者，尽快接种。”