红山景巴刹与熟食中心重开 只有三四摊开门营业

（早报讯）出现大量冠病确诊病例的红山景巴刹与熟食中心在关闭两周后于今天（6月27日）重开，不过由于不少小贩刚结束隔离来不及准备，开业的摊位只有三四家。

位于红山景第115座的巴刹与熟食中心在多名摊贩与密切接触者相继确诊后，于本月13日关闭两周进行消毒清洗。截至昨天，该巴刹与熟食中心感染群累计89起确诊病例。

它共有167个巴刹摊位和84个熟食摊位。据记者今早现场观察，营业的小贩不多，主要是在巴刹售卖祭品和水族用品的摊位，售卖新鲜食品的则只有一家鸡肉摊。熟食中心则只有一家面包摊营业。也有一些小贩在现场收拾东西，准备几天后才恢复营业。

在巴刹售卖鸡肉的张佛英（47岁）指出，她和丈夫昨天结束隔离后立即打电话订货，今早凌晨2点就到摊位收拾准备开档。她坦言，虽然有些担心情况，不过她还是决定营业。

“过去两周因为在家隔离完全没有收入，家里还有三个孩子要养，一家人开销很大，还是早点恢复营业比较好。”

张佛英也说，夫妻俩担心光顾的顾客不多，因此订了比平时少一半的货量。“开档几个小时来了八九个人，主要是来支持我们的熟客。”

也有一些小贩忙着收拾清理，打算下周才开门营业。在熟食中心经营鱼圆面摊的林燕斌（29岁）和父母昨天结束隔离，今天一大早到摊位打扫。

他指出，由于他们售卖的是新鲜食品，鱼肉等材料的成本每天要数百元，因此打算先观察几天再决定何时重新营业。“我们担心开了也没人，浪费食材，不过还是希望能尽快重开，否则我们一家人没有收入。”

大部分小贩没有开档，让一些公众扑了空。曾在红山一带住40多年的林美珠（79岁，退休人士）已搬到中峇鲁，但仍习惯每天到巴刹购买生活所需。“听说今天这里重开，所以我下来看看，想买一些饼干。但这里都没开门，我就得去超市或更远的地方。”