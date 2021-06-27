女佣开工两个月晕倒两次 雇主想换人 手续费千六元

（早报讯）妇女申诉，缅甸女佣刚工作两个月内就两次晕倒，向中介要求更换，却被索1600元。

住在淡滨尼的李女士（39岁）近日向《新明日报》申诉，今年2月请了一位缅甸籍女佣帮忙家务，不过仅仅做了三天就要离开，称压力太大。

经劝说后，女佣又继续工作了两个月，但随后还是想离开，称达不到雇主的要求。“期间，她甚至两次晕倒，把我吓坏了。”

女佣送院后，李女士从医生口中得知，指女佣晕倒是压力所致。

“我要求并不高，也愿意等她慢慢上手，但见对方执意要走，加上身体状况，我同意对方离开。”

李女士表示，她付过988元的担保金，在一年内可以换同国籍的女佣，也与中介达成口头协议，进行一对一对换，对方当时也承诺一定找到合适女佣。

签署协议后，女佣于5月20日离开，中介介绍了一名缅甸女佣，但对方已找到新雇主，之后中介再推荐一位印尼籍女佣，却要求收2588元的手续费，扣除担保金后，还得再付1600元，让李女士感到不满。

“当初中介答应换人，现在变相收费，万一女佣做几天又要走，我是不是还得添钱另请他人？”

她表示，她太相信中介，没仔细查看就签署协议，如今后悔莫及。目前，她已联系其他中介找合适女佣。

记者联系上涉事中介涂女士（43岁），她表示，的确有口头答应李女士更换女佣，但没保证一定能找到同国籍女佣。

“疫情期间，女佣一直短缺，即便在以前，我们也不能担保一定能找到某个国籍的女佣，我已把手上的资源尽量推荐，并非故意不给她找缅甸籍女佣，只因实在招不到人。”

她也表示，考虑给李女士折扣，目前仍在商讨解决方案。李女士则指，中介从没跟她解释相关差异和风险。