建筑师搭地铁画素描 乘客成笔下“模特儿”

（早报讯）男子每天搭地铁时，只要眼前有人，手上的笔就不曾停下来过！过去半年间成为他的“模特儿”的公众不下数十人，他希望引领本地的“观察艺术”风气，也想借此散播正能量，为乘客带来欢乐。

过去五个月，每天早上从四美站到丹戎巴葛站的列车，会有一个24岁男子“混”在上班族乘客中，仔细观察周围搭客的神情举动，然后用纸跟笔将眼前搭客的神态描绘下来。

他是社会新鲜人黄荣宗（Hendriko Teguh，建筑设计师），来自印度尼西亚的他大约九年前获得亚细安奖学金到新加坡念书，他在新加坡科技设计大学（SUTD）修读建筑系时开始加入素描组织“新加坡城市写生人”（Urban Sketchers Singapore），每周到全岛不同地方写生。

他硕士学位毕业后，今年初开始在丹戎巴葛站一带上班，于是决定把这门观察艺术带上地铁。

黄荣宗说：“我发现每天乘搭地铁上班时，大家都只看着手机，我也一样，根本没留意身边的人事物。既然每天都要乘搭地铁，那我想让人生中这段地铁时光变得更有意义。”

于是他拿出画本和笔，使用铅笔、钢笔、蜡笔等不同画具，描绘出地铁列车内的人生百态，他只需七至10分钟便可以完成一幅人物素描，而且总能准确刻画出人物神韵。他把这些地铁速描拍成视频放上Tik Tok后引起一阵好评，如今成了本地小有名气的Tik Tok画家。

他说：“我发现放下手机拿起画笔后，乘搭地铁的体验完全不一样了，我看到很多有趣的人事物，比如戴着阿申纳球队口罩的男人、有趣的打盹乘客、温馨的情侣和家人互动等，我都把他们画下来。”