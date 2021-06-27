樟宜综合医院感染群病例倍增至10人

（早报讯）樟宜综合医院感染群一日内倍增，目前已扩大至10人。

根据卫生部今天（6月27日）晚间的文告，该感染群今天新添五起确诊病例。

被计入感染群的病例包括一名58岁家庭主妇和一名24岁、在国大医院协助运送病患的女员工，她们与昨天通报的一起病例是家人，于25日隔离并接受检测，隔天确诊。

两人的血清检测显示她们可能早前受感染。然而，24岁患者截至本月22日的轮流定期检测结果皆呈阴性。

新病例也包括一名16岁共和理工学院女学生，她是樟宜综合医院感染群昨天另一起病例的家人，并于25日隔离和接受检测，隔天确诊。她的血清检测结果同样显示她可能早前染病。

确诊的还有一名62岁男子，他在樟宜综合医院协助运送病患，并与感染群的一些其他病患是同事。他24日隔离，同日出现症状但并未申报，25日接受检测并于隔天确诊。

截至本月21日，这名患者的轮流定期检测结果皆呈阴性。他的血清检测结果尚未出炉。

当局也通过检测发现一起属于樟宜综合医院感染群的病例。这名69岁的医疗助理与早前通报的病例是同事，上一次到工作场所是本月21日。

她24日身体酸痛并到综合诊疗所求诊，但没有接受检测。隔日，她出现发烧和喉咙痛等症状，并于26日到全科诊所求医和接受检测，同日确诊。截至本月21日，这名患者的轮流定期检测结果皆呈阴性。她的血清检测结果显示，她可能早前染病。