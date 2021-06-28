冠病疫苗专家团：接种mRNA冠病疫苗好处仍大于风险

（早报讯）一组本地医生近日在社交媒体发表公开信，吁请冠病疫苗专家团暂停为本地20万名男学生接种冠病疫苗，指出美国一名13岁男生在接种第二剂疫苗的三天后因心脏衰竭逝世。冠病疫苗专家团回应时重申，接种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的好处仍然大于接种风险。

根据冠病疫苗专家团今天（6月28日）凌晨发表的声明，专家团仍继续推荐年轻男性接种mRNA冠病疫苗，并建议青少年和年轻男性在接种第二剂疫苗后的一个星期内避免剧烈活动。接种后若感到胸口不适、气喘或心跳异常，应尽快求医。

专家团早在6月11日发表的声明中已澄清，接种第二剂mRNA疫苗的年轻男性出现心肌炎（myocarditis）或心包炎（pericarditis）的概率非常小。这些数据仍没有改变，专家团的评估也维持不变。

心肌炎和心包炎是影响心肌和心脏外层的炎症，更常发生在男性身上，患者会出现胸痛、呼吸急促或心跳异常等症状。虽然在极少数情况下可能导致心肌损伤，但患者大多症状轻微，而且不会造成长期影响。

声明强调，美国通报的数据显示，接种mRNA疫苗后出现心肌炎的情况很罕见。在为数不多的病例中，几乎全部在最低限度的医疗干预下恢复。美国的专业医疗组织也极力推荐12岁以上者接种疫苗。

冠病疫苗专家团将继续留意国际和本地数据，并在必要时检讨相关建议。