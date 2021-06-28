周一开市前可关注股票

（早报讯）亚洲股市上周五有全线上扬，但这对本地股市的激励不大，海峡时报指数上周五小涨1.98点或0.06％，闭市报3121.60点。

美国股市上周则创出2月以来最大单周涨幅，主要是受银行、石油和制造商等各类股票强劲上涨提振。道琼斯工商指数上周五涨0.7%，标普500指数涨0.3%，纳指则下跌0.1%。

下列为今早（6月28日）开市前可关注股票：

1. 凯德集团（CapitaLand）和中国平安集团达成有条件协议，将以467亿人民币（96亿新元）脱售持有六个中国来福士广场（Raffles City）项目的部分股权。

该公司周一开市前发布文告说，这六个来福士项目分别位于上海、北京、宁波、成都、长宁和杭州。

该交易预计在第三季完成。交易完成后，凯德集团在这六个项目所持有的有效股权介于12.6%和30%，预计会取得超过20亿元净收益，以推动新经济资产。

凯德集团也会继续提供这些项目都资产管理服务，收取管理费收入。

2. 吉宝企业（Keppel Corp）以6070万泰铢（260万新元）脱售所持有的泰国媒体与项目管理公司ARIP Public Company的20.05％股权。收购方是ARIP的执行主席兼董事Min Intanate。

3. 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）已向经营百乐海景酒店（Park Hotel Clarke Quay）的Park Hotel CQ公司，发出有意收回资产的通知，因为对方拖欠租金。信托于6月18日致函给租户的母公司Park Hotel Management，索取592万元的欠款。公司必须在30日下午5时之前还清欠款，否则信托将终止租约。

4. USP集团（USP Group）在6月7日与AJ Jetting开会商讨脱售子公司Biofuel Research的事宜，并计划再延长时效日期。时效日期之前延长至6月21日，可是AJ Jetting在18日通知公司不会继续进行收购Biofuel Research的计划。双方正在进行磋商，并确定销售协议条款。

5. 凯利板挂牌公司米支付（MC Payment）控股股东陈积光和公司董事会之间的纠纷继续升温，陈积光发函驳斥董事会的说法，董事会则回应称提名委员会评估董事候选人的方式公平透彻。

陈积光星期六发函，对米支付文告中关于认为他、陈威宏和伍永瑞不是合适董事人选的理由，作出回应。

米支付昨天则在新加坡交易所网站发文告回应陈积光的指责。

公司说，提名委员会指这三人没有在提交给委员会的评估文件或通过豪利控股，完全披露Pindan集团旗下数家公司陷入严重财务困境。

他们只披露Pindan集团的一些公司进入自愿管理破产程序，而完全没有提到其他九家公司已经清盘。