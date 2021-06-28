凯德集团96亿元脱售中国来福士广场部分股权

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）周一开市前宣布，它已和和中国平安集团达成有条件协议，将以467亿人民币（96亿新元）脱售持有六个中国来福士广场（Raffles City）项目的部分股权。

该公司发布文告说，这六个来福士项目分别位于上海、北京、宁波、成都、长宁和杭州。

该交易预计在第三季完成。交易完成后，凯德集团在这六个项目所持有的有效股权介于12.6%和30%，预计会取得超过20亿元净收益，以推动新经济资产。

凯德集团也会继续提供这些项目都资产管理服务，收取管理费收入。

凯德集团首席执行官李志勤表示，集团会继续推动和参与来福士广场的未来增长，集团在中国打造了超过244亿元的投资房地产资产，并乐于与中国当地机构投资者合作，让凯德投资者基础更多元化。

他也说：“我们最近在中国注册成为私募基金经理，让我们能进行境内人民币集资，以及在中国提供基金管理服务……在拥有多种资产循环战略以及多元化资金来源，我们对凯德下一阶段增长充满信心，将能成为专注于亚洲的轻资产、资本高效的全球房地产投资管理公司。”

包括这交易在内，凯德集团今年迄今已宣布脱售约112亿元资产，是每年脱售30亿元资产目标的三倍以上。与此同时，凯德的基金管理规模达到792亿元。