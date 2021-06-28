冠病疫苗专家团：德尔塔毒株传播力更强 染疫风险大于接种疫苗风险

（早报讯）针对近日有本地医生在社交媒体发表公开信，吁请暂停为男学生接种冠病疫苗，冠病疫苗专家团重申，感染冠病和破坏性疾病的风险，大于接种疫苗的风险。

专家团今天（6月28日）下午发表修订声明说，上述公开信声称美国一名13岁男生在接种第二剂疫苗后因心脏衰竭逝世，但信中引述的新闻报道并没有说明这名男生死于心脏衰竭，美国当局仍在进行调查。

另外，公开信也对美国疾病控制和预防中心免疫实践咨询委员会（Advisory Committee on Immunization Practices）会议上的其他内容只字不提。该会议在总结时提到，现有证据显示病患接种后出现症状一般都会恢复，而且情况良好。之后几次会议得出的结论是，接种疫苗的好处大于风险，因此支持为青少年接种。不过，公开信并未提及这几点。

至于感染冠病对孩童的影响，专家团在声明中举例说明，一项针对31个国家的129项研究进行的荟萃分析（meta-analysis）显示，1万零251名染疫孩童中，有22.9％须接受加护病房治疗，3.6％病逝。

单在美国，自疫情暴发以来感染冠病的400万名孩童中，约380起死亡病例年龄介于12岁至17岁。孩童感染冠病有可能导致“儿童多系统炎症综合征”（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）及其他长期残疾。

声明强调：“面对传播力更强并可能导致冠病重症的德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株，我们必须保护孩童免受严重冠病及其并发症影响，这意味着必须完成两剂疫苗接种。研究显示，只接种一剂疫苗，对德尔塔毒株只能发挥33％保护作用。”

专家团也说，美国通报的数据显示，接种mRNA疫苗后出现心肌炎（myocarditis）的情况很罕见。不过，专家团能理解家长们的担忧，因此同意卫生部把新加坡的疫苗接种列为自愿性质，但仍极力鼓励人们接种。