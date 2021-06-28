涉扮警强奸援交女 男子罪成

（早报讯）男子被指假扮警察强奸援交女案，法官指被告虚伪且“油嘴滑舌”，频对警员以及在庭上说谎，称受害者自愿。但法官指，若受害者自愿，就不会报警，判被告罪成。

被告黄奕耀（32岁，译音）面对5项包括严重强奸、严重性侵、以及假扮警员的控状。

根据控方开庭陈词，被告在2019年2月21日晚上，于甘榜峇鲁路的海苑旅店（Harbour Ville Hotel）房内假扮警察，亮出瑞士刀，威迫兼职当陪游的女大生，与被告发生两次口交和两次性交。

被告只承认假扮警察，对其余指控一概否认，经审讯后，法官今早（6月28日）发表裁决。

法官认为受害者是诚实且可靠的证人，她由始至终坚持不是自愿与被告性交，被告干案时还拿着瑞士刀。反观被告，他在2019年2月15日录口供时，承认与受害者两次性交，而性交的姿势与受害者形容的一样。

后来被告在庭上反口，称两人只有一次性交，也称受害者是自愿的，还感激被告所提供的经济援助。

不过法官指出，受害者若自愿，就不会在事发后一到家，就打电话给朋友和报警，说自己遭强奸。

法官认为被告频频对警员以及在庭上说谎，指被告是个虚伪且“油嘴滑舌”的证人，今早判他罪名成立。

法官让控辩双方针对刑罚准备陈词，案展8月17日下判。