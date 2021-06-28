宏茂桥“老人组屋”火警又响 阿伯煮药忘关火险酿祸

（早报讯）事隔不到两周，宏茂桥“老人”组屋又再传出火警，这回是八楼单位的76岁阿伯，事发前开火煮补药，后来出门时却把炉火忘得一干二净，结果冒出浓烟导致屋内的警铃大响，惊动民防到场。

这起事件发生在昨天（6月27日）晚上7时25分左右，地点是宏茂桥6道第123座组屋八楼的租赁单位。住户是一名76岁的独居马来族阿伯扎马里。

《联合晚报》记者今早走访现场，住户扎马里受访时说，他患有高血压，每周会煮些补药补身体。事发前他正开小火煮补药，傍晚6时30分左右出门到附近的回教堂祈祷，出门时却忘了关炉火。

“这导致锅里的水都干了，开始冒浓烟，家里的防火警报器也随之响起。”

扎马里在回教堂突然被通知家里着火，幸好回教堂离住家仅有五分钟路程，他匆匆赶回家时，看到民防人员在他的单位外。

“我立刻开门进去，把煤气炉关掉，煮着补药的锅子被烧得焦黑，但还好没殃及到厨房。”

民防部队受询时说，民防接获通知后赶到现场，事件涉及八楼单位的厨房。据了解，住户入屋关掉煤气，无人在事故中受伤，调查仍在进行中。

这是短短11天，上述组屋发生的第二起事故。本月16日，七楼的一个单位疑屋内的杂物引发大火，导致超过百人紧急疏散，其中七人吸入过量浓烟被送院救治。据居民透露，住在火患单位的81岁老汉没有大碍，但还没有出院。