暖心家庭电梯旁设零食角落 请送餐员喝“下午茶”

（早报讯）爱心无距离，行善不分年龄！宏茂桥一家大小五口人，在组屋的电梯旁设立“下午茶”角落，饮料零食让送餐员免费自取。此举起了抛砖引玉的作用，深受感动的邻居，如今也会主动到小角落填补零食。

读者林建成（62岁，保险人员）日前拜访朋友时，在宏茂桥44街第455B座组屋的电梯旁发现上述角落，于是拍下照片通知《联合晚报》。

记者走访现场时，果然在该处看见了零食角落。

这个小角落，是用几张纸皮拼凑起来的，里头有一些小饼干、薯片、糖果和罐装饮料等。上面还立着一个小牌子，简简单单写着“亲爱的送货员，请随意任拿。”

记者探听下得知，设立角落的是该座组屋的一户暖心家庭。妈妈周丽妮（38岁）受访时说，角落约一个月前就设立了，这个点子是在政府宣布进入高警戒解封第二阶段不久后想到的。

当时，送餐员成天在外跑，又不能堂食，日子不好过，周丽妮于是和丈夫，联同三个孩子一起构思并创立了这个小角落，准备了一些小零食和饮料方便送餐员能够随时充饥。她也说，小牌子上的字和图画都是孩子一手包办的。

邻居谢太太（60岁，退休人士）说，小角落是周丽妮一家主动设立的，事前并没有特别知会他们。

“看到这个小角落，我也觉得很窝心，所以一旦发现小角落空了，我和其他邻居也会主动帮忙补货。”

周丽妮表示，角落设立了一段时间后，的确有几户邻居默默地帮忙补上零食和饮料。由于疫情还未缓解，他们一家会继续经营该角落，为送餐员送暖。