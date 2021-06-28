至少10名学生病例与红山景感染群有关 专家建议该区学校暂时居家学习

（早报讯）同红山景第115座巴刹与熟食中心感染群有关的学生病例，至今已增加至10人。受访专家认为，红山一带可能还有未侦测的病例，该区学校或可考虑让学生居家学习多一阵子。但由于学生今天起已开始分批返校，专家建议，学校可采取更严谨的防疫措施。

今天（6月28日）是学校第三学段开课第一天，中小学、初级学院和励仁高中的学生开始分批回校上课。

今天率先返校的是小四至小六学生、中三至中五学生，以及所有初级学院和励仁高中学生。中一和中二学生将居家学习三天，本周四才返校；小一至小三学生则会居家学习一周，下周二才开课。

根据卫生昨晚的文告，红山景第115座巴刹与熟食中心感染群昨天再添两起病例，其中一人是12岁的彰德小学女学生。她上一次到学校是5月18日，本月26日确诊。她也是早前确诊的11岁雅德小学男生的家属。

迄今，同红山景第115座巴刹与熟食中心感染群有关的学生病例已增至10人。坐落红山一带的彰德小学、雅德小学，以及达善中学，各有两起学生病例。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授回复《联合早报》询问时说，较受影响的红山一带学校，如果能让学生居家学习多一阵子，或是比较谨慎的做法。这是为了观察是否还有学生受感染。

张毅颖指出，考虑到这轮病例的暴发，很可能是染性更强的德尔塔毒株所导致，而红山一带多座组屋的污水样本中已测出冠病病毒碎片，显示这一带可能还有未侦测的病例。他强调，目前重要的是找出任何隐藏的病例，无论这些还未侦测的病例是学生或成人。“由于德尔塔毒株感染性很强，任何人受感染，与他同住的人也有可能染病。”

但鉴于学校今天已开始分阶段让学生返校，张毅颖认为，学校还是可以采取额外的防疫措施，包括减少学生在休息时间的互动，同时提醒学生务必要戴好口罩。

“学生没有戴好口罩是相当常见的。教师如果能给予简单的提醒，除了戴好口罩，也要勤洗手，以及在打喷嚏或咳嗽时遮住口鼻，这对减少病毒在学校师生之间传播，都能发挥作用。”

传染病专科医生梁浩楠也同意红山一带受影响的学校，或可考虑让学生暂时居家学习，毕竟学生在学校难免会有交集互动。他指出，红山组屋污水样本中测出病毒碎片，显示该区受影响的范围可能颇大。