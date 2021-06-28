会展业推出白皮书 为疫后重新构想商务活动铺路

（早报讯）调查显示，44%的策展者和23%的供应商因担心冠病疫情仍不愿出国参加会展活动。但也有25%的策展者和31%的供应商认为，只要项目内容值得，还是愿意亲临现场。

对于那些最近参加过实体活动的与会者来说，约63%的策展者和77%的供应商表示，所有额外的预防和安全措施都是值得的，并愿意再次参展。

上述调查数据出自新加坡旅游局、国际组织会议管理专业协会（PCMA）以及全球展览业协会（UFI）联合推出的白皮书。这个题为“疫情下及疫后－重新构想商务活动”（Reimagining Business Events–Through COVID-19 and Beyond）的白皮书，强调了推动行业转型的关键支柱和案例研究，也反映了亚太区会展业强劲复苏的迹象，以及对线上线下混合式活动的更大兴趣。

白皮书于今天（6月28日）举办的会议、展览与奖励旅游业（MICE）论坛“SMF x ITBM Wired”公布。这场由新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）和励展博览集团（Reed Exhibitions）联办的论坛在滨海湾金沙举办，是我国迈入高警戒解封第三阶段以来首场大型试点会展活动，约250名行业人士出席了活动，活动也吸引了约1000人线上参与。

根据白皮书，会展业的收入已开始回升，UFI的数据显示，今年预计全球收入将比去年增长一倍。世界各地区也将出现比去年更大幅度的增长，其中亚太地区今年的收入增幅预计比去年高出121%。此外，亚洲区受访者对数码或混合活动的兴趣也更大，他们参与此类活动的可能性比其他地区受访者高出超过两倍。

PCMA今年4月针对亚太地区的调查也显示，与北美的策展者（17%）相比，亚太区有更大比例的策展者（38%）计划举办实体与线上的混合活动。在今年计划举办混合活动的亚太区受访者中，有近80%计划让他们的现场和线上观众进行互动，而北美的这一比例为27%。