新学期首日 陈振声：学校将确保安全措施到位

（早报讯）今天（6月28日）是本地学校第三学段开学第一天，学生按学段陆续回到校园上课。

教育部长陈振声今天下午在面簿发文感谢教职人员及家长的努力，让学校得以顺利开学，无论是返校上课还是居家学习的学生都能在安全的环境中学习。

Welcome back to school! Our students have started returning for in-person classes progressively: — Students in Pri 4... Posted by Chan Chun Sing on Monday, June 28, 2021

教育部发言人今晚回复zaobao.sg询问时透露，今天全国学生的平均出席率为97%，与冠病疫情前及上学年第三学段开学首日相似。

今天率先到校上课的是小四到小六、中三到中五、以及初级学院和励仁高中的学生。

中一和中二学生将居家学习三天，本周四（7月1日）开始返校。

小一至小三学生期间则会继续居家学习，下周二（7月6日）起才须回校。

陈振声写道，“保障学生、教师和职员的安全仍然是我们的首要任务。随着进入新学期，教育部将继续与学校合作，确保安全管理措施到位。除了戴口罩、固定座位、错开休息时间等，教职员工和学生也都经过仔细的健康筛查”。

中学、初级学院和励仁高中的实体课程辅助活动（CCA）将从新学段第三周（7月12日）起恢复。小学的实体课程辅助活动则从新学段第五周起恢复。