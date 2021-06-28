市场聚焦吉宝企业与胜科海事 海指周一小涨0.17％

（早报讯）冠病疫情相关消息影响亚太股市表现疲软，而新加坡股市今天（6月28日）在淡静交易中继续小涨，市场注意继续聚焦于吉宝企业（Keppel Corp.）的岸外与海事业务和胜科海事（Sembcorp Marine）谈商中的合并案，全场交易总值约15％来自吉宝企业与胜科海事。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3126.88点，小涨5.28点或0.17％，这是海峡指数连续四个交易日上涨。美国三大股指的期货小幅涨跌，悉尼、东京、香港和首尔股市皆微跌，跌幅在0.03％至0.08％不等。

分析师指出，与疫情有关的消息，使到旅游股大跌。

本地股市今天全场交易量大跌三分之一至15亿7000万股，交易总值下跌近两成至10亿元。上升股225只，下跌股243只。海峡指数成份股涨跌不一，主要的支持是来自吉宝企业、凯德集团（CapitaLand）和本地银行股。新航（SIA）跌2.61％，闭市报4.86元，是跌幅最大的成份股。

吉宝企业股价继续劲涨3.70％，是涨幅最大的海指成份股，闭市报5.60元，交易量1553万股，总值8613万元，位居全场榜首；另一方面，胜科海事股价再度猛跌4.32％，闭市报0.133元，交易量5亿零219万股，全场居首，交易总值6582万元，全场居第二。

凯德集团上涨1.63％，闭市报3.74元。凯德集团（CapitaLand）今早开市前宣布，它已和和中国平安集团达成有条件协议，将以467亿人民币（96亿新元）脱售持有六个中国来福士广场（Raffles City）项目的部分股权。

其他个股方面，中色金矿（CNMC Goldmine）午后披露，由于马来西亚进一步延长原定今日结束的行动管制令，它在吉兰丹的开采活动仍无法重启。该业务在6月1日便因为管制令而停止，因此将对集团上半年的业绩有负面影响，如果疫情持续影响开采活动，业务展望将继续充满挑战。

中色金矿今天股价持平于0.215元。

佳发公司（Japfa）今早开市前透露，它通过旗下75％子公司AustAsia投资控股公司，将以1亿2340万美元（1亿6578万新元）全面收购Falcon Dairy Holdings Limited，以拥有中国山东两个奶牛场。这两个奶牛场共有约1万6000头牛，AustAsia因此更快速在中国扩充。

佳发公司今天股价跌2.40％，闭市报0.815元。