周二开市前可关注股票

（早报讯）疫情相关消息导致亚太股市表现疲软，而本地股市昨日在淡静交易中继续小涨.海峡时报指数闭市报3126.88点，小涨5.28点或0.17％，这是海指连续四个交易日上涨。

美国股市周一隔夜纳斯达克指数和标普500指数触及历史高位，主要是受科技股推动，因投资者预期公司财报季将表现强劲，而利率仍处于低位。道琼斯工商指数收低0.44%，标普500指数收涨0.23%，纳指收高0.98%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 仁恒置地（Yanlord Land）与和美置地（Ho Bee Land）签约将联手在中国天津红桥区一个住宅地段，发展高档住宅，总楼面约11万7100平方米。该地段占地5万3000平方米，位于红桥区向东南路。联合文告指出，仁恒置地是以15亿人民币的价格在拍卖会买下该地段。交易完成后，仁恒置地与和美置地将持该项目的51％和49％权益。

2. 佳发公司（Japfa）昨天透露，它通过旗下75％子公司AustAsia投资控股公司，将以1亿2340万美元（1亿6578万新元）全面收购Falcon Dairy Holdings Limited，以拥有中国山东两个奶牛场。这两个奶牛场共有约1万6000头牛，AustAsia因此更快速在中国扩充。

3. 美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）透露，已完成脱售另外九间酒店，净得3亿2470万美元（4亿3600万新元）资金。美鹰酒店房地产投资信托是本地挂牌合订证券美鹰酒店信托（EHT）的一部分，该信托已经停牌。

这九家酒店都是没有拍卖而卖给“假马竞标者”（stalking horse bidder）的美国破产保护下的资产，但不包括加州长滩市游轮玛丽皇后号酒店（Queen Mary Long Beach）。

4. 新交所监管公司下令中国海达（China Haida）最迟于7月12日委任一家能让新交所接受的独立特别审计师，以调查导致法庭下令冻结公司银行户头的有关案件和背景、集团去年底8653万人民币应收账项的真实性等多个事项。

证投会昨天透露，该公司在会面时向协会了解了凯发优先股和永久证券持有人（统称证券债权人）所关注的事项，以纳入它将对凯发提出的收购计划。

5. 房地产发展商高峰环球（Top Global）大股东提出的全面收购献议昨天截止，收购者已掌控高峰环球95.89％股权，公众持股比率因此低于10％，收购者要求股票今早停牌。收购者打算采取行动把高峰环球除牌。

高峰环球大股东兼执行董事黄秀花（Sukmawati Widjaja），是在今年4月通过她拥有的新加坡注册公司SW Investment Holding（简称SW公司），提出以每股现金0.39元全面收购的献议。黄秀花是印度尼西亚富商黄奕聪的女儿，也是富商黄鸿年的妹妹。