维文：国际社会仍须对伊国组织保持警惕

（早报讯）尽管伊斯兰国组织失去在伊拉克和叙利亚的据点，但它的影响力仍散布全球，并且操纵数码领域以扩大网络和传播极端主义。国际社会因此仍须保持警惕。

正在意大利首都罗马进行工作访问的外交部长维文医生，昨天（28日）出席了打击伊斯兰国国际联盟（Global Coalition to Defeat ISIS）部长会议，发言时指出这点。

维文发言时说，新加坡作为首个向该国际联盟贡献人员和物资的东南亚国家，对于各国协力合作，最终导致伊国组织失去伊拉克和叙利亚据点的结果，感到鼓舞。

但伊国组织所宣扬的激进主义和暴力行径仍挥之不去，包括在东南亚区域，因此需要保持警惕。

新加坡仍致力通过全球和区域合作，防止和打击激进主义和暴力极端主义的兴起。维文说：“外国恐怖主义战士回到原本的国家，是个显而易见的威胁。为防止潜在袭击，新的多边反恐信息设施今年在新加坡成立。志同道合的国家可通过该设施共享情报，和集结各自的监测和分析能力。”

维文也强调，极端主义和激进化思想，不限于任何一个宗教、种族、性别或年龄的人士。强而有力的安全对策因此必不可少，但也并不足够。“我们将继续与社区和宗教组织密切合作，以找出被激进化的个人。”

这场部长会议由意大利外长迪马约和美国国务卿布林肯联合主持。

维文也在会议场边会见了其他国家的代表，并分别与希腊外长登迪亚斯和土耳其外长查武什奥卢举行了双边会议。