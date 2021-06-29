红山景巴刹和小贩中心通过面簿直播带动生意 消除公众的顾虑

（早报讯）红山景巴刹和小贩中心恢复营业后生意惨淡，小贩互助面簿页面到场直播，向公众介绍熟食中心内的美食的同时，让公众看到熟食中心是安全的。

红山景巴刹与熟食中心是在上周日（27日）获准重开，据记者今早观察，巴刹有一半摊位已恢复营业，熟食中心的60个摊位中则仅10摊恢复营业。

不过，摊主反映，巴刹和小贩中心恢复营业后，生意只是平时约两成。虽然摊主都已接受检测和完成14天的居家通知，但不少顾客都因病毒望而却步。

为此，面簿群组Hawkers United创办人周志伟（43岁）便和基层组织合作，今早到熟食中心内通过直播的方式介绍熟食中心，并向摊主分发关怀礼包。

周志伟本身也是一名小贩，在牛车水大厦售卖卤鸭饭。他在阻断措施期间设立面簿群组，供小贩介绍自己的美食，在高警戒解封第二阶段，他看到许多同行碰到困难，因此也开始通过面簿直播开协助他们带动生意。

他说：“看了整个地方我感觉有点心酸，很多小贩都没有营业，有些想营业但都因感染群的关系而无法这么做，而小贩的收入很多是依靠每天的生意。”

周志伟指出，希望通过直播介绍这边的美食以及和摊主聊天，带公众来看这边的情况，带动这边的生意，尽可能让大家知道这边是安全的。”

周志伟是在阻断措施期间设立面簿群组供小贩介绍自己的美食，在高警戒解封第二阶段，许多小贩都碰到许多困难，他便开始直播协助带动他们的生意。

在此之前，周志伟也曾经到麦士威小贩中心心、文礼坊小贩中心和红山第85座的小贩中心进行类似的直播，其中黄金坊小贩中心的视频就累计8万次观看。

摊主：经过消毒和隔离 红山景是全岛最安全的小贩中心

受访小贩和巴刹摊主则强调，巴刹已经经过多次消毒，摊主们也都经历了两周的隔离和至少两次的冠病检测，因此希望顾客能消除顾虑。

售卖砂锅美食的程鸣贞（66岁）今天时第一天开档，她说：“希望通过直播，我们希望让大家看到这里很干净，要让大家有一个信心，回来这里吃饭。”

经营甜品摊的林玉花（68岁）则说：“我们刚刚离开隔离，经过了两次检测，巴刹也经过消毒，所以我们这里其实是最安全的，顾客不必担心。”

不少巴刹摊贩虽然在周末都已经离开隔离，但是因为要清理摊位，加上巴刹一般上周一不营业，因此今天是重新营业的第一天。

售卖蔬菜的蔡宝清（58岁）指出，开业第一天的生意和平时相比减少七成，他理解顾客的担忧，许多人还不敢来巴刹，因此打算减少进货。

他说：“巴刹和小贩中心可能要两三个月的时间，直到大家逐渐淡忘红山景感染群后才能恢复，另外也需要有更多熟食摊位营业，才能带动巴刹的生意。”

售卖鲜鸡的梁文瑞（35岁）则说：“停业两周损失了大约四五千元，我们都比较小心，巴刹一直会有安全距离大使巡逻，如果没带好口罩可能被罚款。

食客梁兆勤（65岁，建筑业）就说：“我住在附近所以已经过检测，应该没有问题，附近居民需要更支持小贩，才让摊主愿意开档，更快恢复正常。”