推广医患合作 白沙综合诊疗所让痛风病患参与决定治疗方案

（早报讯）痛风患者今后到白沙综合诊疗所看病，医生会用精心设计的小册子与病患讨论不同治疗的利弊，让病患选择他们偏好的方案。

这是新加坡保健服务集团综合诊疗所尝试脱离传统的家长式医患沟通，改为推广医患合作的其中一个项目，希望病患的主动意识有助于他们遵从医嘱。

小册子的内容与排版由白沙综合诊疗所家庭医学助理顾问梅古玛医生（Meykkumar s/o Meyappan）负责。

他今天（6月29日）在线上记者会上说，团队召集了11名家庭医生与15名痛风病患，展开深度访问与焦点小组讨论，提炼出常见的想法与意见，再根据跨学科团队提供的科学证据，设计小册子。

跨学科团队包含多名全科医生，以及风湿病专科医生、护士、药剂师、营养师与医科学生各一名。

小册子的全名为病患决定辅助册（Patient Decision Aid），当中包含急性痛风治疗与四种慢性痛风治疗方案，即饮食控制与三种药物。

根据小册子的资料，痛风是大量尿酸在关节沉淀与结晶造成的肿痛，不喝含糖饮料或酒精及少吃肉与海鲜，可避免痛风发作，但难以降低尿酸水平。

药物可让身体减少产生尿酸，或通过排尿去除尿酸，但有一些罕见副作用，如发疹、严重皮肤反应与肝异常等。

梅古玛说：“设计这个病患决定辅助册的重点是，让病患有所选择。这是一种合作模式，而不是亚洲社会通常使用的家长式模式，只有医生嘱咐病患该吃什么药。”