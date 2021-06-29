小贩中心瞪眼风波 夫与两男扭打 妻拍视频挨揍

（早报讯）瞪眼起风波，夫妇到小贩中心吃宵夜，丈夫被指瞪眼，结果与两男大打出手，丈夫把其中一名男子的鼻子打断后离开，男子原本要追击，回头瞧见对方的妻子正在拍视频，转而对她下手，将她一拳打倒在地后还补了一脚。

男子连勇宏（40岁）遭到逮捕后，昨天（6月28日）承认蓄意伤人及打架的罪名，被判坐牢两周及五天。

另一名男子白国勇（44岁）和案中丈夫梁国贤（29岁）也被控打架的罪名，前者昨天认罪后被判罚款1500元，后者的案件有待审理。

这起事件发生于去年8月28日晚上，地点是勿洛北4街第85座组屋的凤山巴刹和小贩中心。

根据案情，梁国贤当晚与妻子到吃宵夜。两人在找位子时，梁国贤瞄了白国勇和连勇宏一眼，当时两人与其他同事在喝酒。

连勇宏认为梁国贤在“瞪”他，心生不满，站起来走到梁国贤的面前故意大声咳嗽，然后说：“你看什么看？”

梁国贤没理会，带着妻子离开，但是连勇宏紧跟在后。两人在小贩中心外争吵，不断互问对方“你要怎样？”

白国勇拨电给连勇宏，问他在哪里，连勇宏答说他在小贩中心后面。白国勇不久后出现，一拳挥向梁国贤，与此同时连勇宏则拉住梁国贤的衣领。

三人扭打成一团，梁国贤趁乱离开，连勇宏追了上去，但他在半路发现对方的妻子尾随在后，在用手机拍视频，因此回头一拳打在她的太阳穴上。

她倒在地上后，连勇宏还补了一脚。

梁国贤的妻子拨电报警，警方到场后将三男逮捕。