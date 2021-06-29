冠病疫情影响亚太股市 海指跌破3100点

（早报讯）变种冠病病毒在亚洲的扩散影响投资情绪，亚太主要股市今天（6月29日）跌幅加大，东京、香港、首尔和新加坡等股市开低走低。

本地银行股显著下跌，加上多数成份股下跌，导致海峡时报指数今天跌破3100点，并且在全天最低点闭市。

海峡指数今天收报3089.49点，跌37.39点或1.20％。东京股市跌0.81％，香港跌0.94％，上海跌0.92％，深圳跌0.99％，首尔跌0.46％。

处于历史高位的美国股市的纳斯达克指数昨日再创新高，但道琼斯指数下跌0.44％。投资者今天仍担心冠病病毒的继续扩散可能影响经济复苏，并在美国非农就业数字出炉之前采取谨慎态度。美股股市三大股指的期货目前是小幅涨跌。

悉尼股市闭市时几乎收回早盘所有跌幅，仅微跌0.09％。但路透社报道引述在悉尼的安本标准投资管理公司（Aberdeen Standard Investments）投资主管詹姆斯·艾西（James Athey）指出，市场目前关注美国的货币和财政政策更甚于德尔塔变种病毒的扩散，“但这可能证明是天真或自满。”

本地股市整体交易量增至17亿4000万股，总值劲增四成至14亿2000万元，反映蓝筹股交易较活跃，而且集中在本地银行股，尤其是星展集团控股（DBS），它交易总值超过1亿4300万元，高居全场首位。全场上升股200只，下跌股284只。

星展集团控股今天闭市报29.18元，跌1.42％。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）也各跌1.76％和1.44％，闭市报11.69元和25.38元。华侨银行以9742万元的交易总值居全场第二，大华银行的交易总值则居第四。

吉宝企业（Keppel Corp）今天回跌3.04％，闭市报5.43元，是股价跌幅最大的海峡指数成份股。胜科海事（Sembcorp Marine）再跌1.50％，闭市报0.131元，交易量高达1亿零638万股，在活跃股龙虎榜上居第二。