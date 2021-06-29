惹兰安娜武吉商住两用地段设计概念信封 市建局共收到五份招标书

（早报讯）美世界附近惹兰安娜武吉（Jalan Anak Bukit）商住两用地段采用“双信封”方式招标，市区重建局今天打开设计概念的信封，并共收到五份招标书。

当中三份竞标书都是由远东机构和信和集团（Sino Group）提交。

其他两个竞标方，分别是长春产业（Allgreen Properties）、嘉里建设（Kerry Properties）和嘉里控股（Kerry Holdings），以及永泰控股（Wing Tai Holdings）和职总安居合作社（NTUC Choice Home）。

市区重建局表示将在进行评估后才会做出哪一个竞标方得标的决定，这将在日后宣布。

这幅地段除了可兴建845个单位，也可有最多2万平方公尺（21万5200平方英尺）的商用空间。它还能结合巴士转换站和美世界地铁站，为武吉知马一带居民提供便利交通设施。

市建局早前表示，美世界地区会打造为绿化城市村庄，既是蓬勃社区中心，也是通往武吉知马自然景点的南部门户。而新推出地段将作为综合交通枢纽，进一步推动美世界地区的发展。

为符合这个愿景，当局决定以“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）的“双信封”方式招标。投标者呈上两封文件，一封是发展和设计概念的计划书，另一封是土地竞标价。当局会先根据计划书评估出合格发展商，再根据这些合格发展商的竞标价决定最终得主。