黄循财：我国将从三方面过渡至疫后新常态

（早报讯）新加坡将从三方面着手，从冠病疫情逐步过渡到与病毒共存的新常态，安全地与世界重新连接，让企业可在疫后的经济复苏掌握新增长机遇。

财政部长黄循财今天（6月29日）下午在新加坡工商联合总会（SBF）常年大会上与350名商界领袖对话时指出，新加坡作为开放型小经济体，须安全地与世界重新连接。但这必须等到我国达致足够的疫苗接种率，方能实现。

在步入新常态前，我国正处于一个过渡阶段。政府在这期间将采取三大策略。

黄循财说：“首先，我们仍须像现在一样实施一些限制，无论堂食或在外群聚。这些限制将持续，但也将随着接种率提高而逐步放宽。

“其次，我们将对已接种者采取不同的措施。这意味着若每个人都接种，我们将可允许较大型的活动或聚会。我们也可让已接种者较自由地旅行，视所到访的国家而定，可能缩短隔离期或居家隔离，或完全不须居家隔离。

“第三，我们将逐步开放边境允许更多旅行，不单只让新加坡人出国及回国，也让世界各地人士前来新加坡。”

他警惕，在年长人士未获充足保护的情况下太快或过早开放的国家，不单只将遭遇高传染率，出现新一波疫情及新感染群，更可能导致更高的住院率，甚至更多死亡病例。这是新加坡要避免的。

同时联合领导政府跨部门抗疫小组的黄循财是针对与会商界领袖在疫苗接种进度良好下呼吁政府开放边境允许更大程度的旅行时，做出上述回应。

商界代表指出，新加坡必须维持国际商业中心的地位，保持开放与连接，并顾及众多企业在全球的商业利益。此外，许多商家也面对人力短缺的挑战，一些已因此缩减业务规模及将项目延后。

黄循财说：“作为开放型的小经济体，新加坡须安全地与世界重新连接。这包括让急需外地员工的领域如建筑业和海事业能够重新引进员工。”

他也呼吁商家通过各种培训计划和职业配对计划协助员工提升技能及再培训，并充分运用本地人才。