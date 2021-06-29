（早报讯）随着更多疫苗供应运抵我国，从即日起，公众接种两剂疫苗的间隔时间从原本的六到八周缩短至四周。政府也从明天（6月30日）起开放让永久居民和长期证件持有者预约接种。

我国接种进度良好。卫生部星期二晚上（6月29日）发文告指出，截至昨天，我国已施打超过530万剂疫苗，约330万人已至少接种第一剂，相当于六成人口；其中210万人已完成两剂接种。

符合接种条件的60岁及以上年长者中，约76％已完成接种或预约接种；45至59岁以及40至44岁这两个年龄段则分别有78％和73％已经预约或完成接种。

至于12至39岁这个最年轻的年龄段，则有近八成，包括学生已经预约或接种。本月24日至今，也已经有大约五万人成功提前接种第一剂的预约日期。

考虑到更多人已经预约或完成接种，再加上更多疫苗供应运抵我国，政府因此将公众接种两剂辉瑞或莫德纳疫苗的间隔时从原本的六到八周缩短至四周。这能确保更多人尽早完成接种。

所有符合条件的公众可从今天起通过疫苗预约系统，预约间隔四周的接种日期。已经接种第一剂，并原本计划在六到八周接种第二剂的公众，可使用早前收到的预约链接修改接种日期。

政府早前指出，12岁至39岁的永久居民和长期证件持有者可从7月2日起预约接种。不过卫生部说，由于新加坡公民的接种进度稳定，12至39岁年龄段的登记人数也慢慢减少，当局将提前两天开放让这个群体预约接种。

永久居民和长期证件持有者可从明天起上vaccine.gov.sg登记接种，收到短信后可上网预约。