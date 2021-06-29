卫生部改变每日通报冠病病例格式

（早报讯）我国公布每日新增冠病病例的方式迈入“新常态”，卫生部即日起不再通报每起新病例的年龄和职业，而是着重概述病例数据，并提供更多有关全国疫苗接种进度，以及需输氧或住进加护病房者的接种情况等详情。

卫生部今晚（6月29日） 指出，迈入抗疫新阶段之际，抗疫跨部门工作小组会改变每日通报疫情的文告格式，专注在遏止病毒传播和为人们接种，并开始过渡至新常态。除了每日病例数字，当局也会公布本地疫情主要趋势、当局正监测的感染群、疫苗接种进度，以及病重人数等详情。

根据卫生部今晚通报疫情的文告，当局仍会说明每日新增多少已找到关联或暂无关联的社区病例、境外输入病例，以及有多少新病例被列入个别感染群。

不过，文告不会如此前般一一列举这些新病例的年龄、性别和职业等个人资料，以及他们是否出现症状、如何被发现染病等。新病例也不再有指定代号。

接下来，卫生部会在文告中更多以图表形式呈现过去一个月的疫情趋势，也会汇总一些病例数据。

其中，卫生部会统计过去28天，有多少病患需要输氧、住进加护病房或者去世，也会按照年龄组别以及是否已接种疫苗，进一步说明这些病患的情况。目前，绝大多数病情严重或危急的病患都尚未接种疫苗，显示接种疫苗有助避免重症。

当局也不再列出过去两周曾有社区病患在具传染力期间到访的公共地点，但公众相信仍可通过“合力追踪”应用查看是否曾与病患到过同个地点。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇、财政部长黄循财和卫生部长王乙康，在上周四联名发表题为《与冠病共处 如常生活》的文章中，曾表示冠病很可能会成为地方性流行病。

三名部长当时说，在新常态下，我国将不再着重监测每日新增病例，而是聚焦于重症者、加护病房留医者，以及需要插管治疗者等方面的数据。这与目前监测流感的方式一样。