国庆庆典人数减少 观众须完成疫苗接种

（早报讯）今年的国庆庆典将按计划在滨海湾浮动舞台举行。获准出席的观众人数将减少，到场观众也必须完成接种冠病疫苗。

明天（7月1日）是军人节。国防部长黄永宏医生本月28日配合军人节受访并谈到国庆庆典的安排时说，当局今年将按计划进行现场表演，包括检阅礼和演出环节。

“参加庆典的人员和观众人数将减少，冠病疫情期间不太可能让2万5000名观众进场……我们要确保安全。”

参与国庆的人员已经开始分组进行训练和彩排。他们除了都已接种冠病疫苗，也在排练之前接受抗原快速检测。现场观众也必须完成接种两剂冠病疫苗。

除了国庆日当天的庆典，今年只设一场预演。

黄永宏说，决定进行现场演出，部分原因是学习在冠病成为地方性流行病后与之共存。此外，到了8月9日，也预计有三分之二的新加坡人完成接种疫苗。

“国庆庆典能安全举行，它也是合适的日子，让我们转向与病毒共存并同时将它控制，回到新常态。”

除了现场演出，一些庆祝活动也将在邻里举行。黄永宏说，当局将安排安全距离大使和管理人员维持安全距离，不过他也吁请没有接种疫苗的公众留在家中。

黄永宏说，今年的国庆庆典筹委会虽然已按照可能出现的不同情况制定庆典方案，但疫情变化也增添不确定因素。由于筹备时间较短，黄永宏也希望新加坡人“能明白庆典不如冠病疫情前那些年的准备来得完善”。

“不过国庆庆典的意义也在于新加坡人在这个日子，肯定我们对新加坡所重视的一切。因此我们希望庆典能提振精神、鼓励新加坡人，并给予我们更广阔的视野，因为过去一年半并不容易。若能获得新加坡人的支持和帮助，我想我们能取得成功。”