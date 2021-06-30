周三开市前可关注股票

（早报讯）冠病变种病毒在亚洲的扩散影响投资情绪，海峡时报指数昨天收报3089.49点，跌37.39点或1.20％。

美国周二隔夜股市收高，其中科技、基础材料和卫生保健等上涨的板块带领股指走高。道琼斯工商指数收高0.03%，标普500指数涨0.03%，纳指收高0.19%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.房地产开发商豪利控股(Oxley Holdings)今早开市前宣布，集团旗下一家全资子公司已达成协议，将以约1亿元的价格脱售海外一块地皮，

文告指出，根据该集团截至去年6月30日的财务报表，项目账面价值约为6000万元。脱售所得款项将为集团现金流“带来积极贡献”。

集团未披露脱售的是哪个项目，以及买家是谁。但它表示，如果交易在明年6月30日前完成，它将对公司截至明年6月30日财政年度的预期每股盈利带来显著影响。

2. 新达信托（Suntec Reit）管理公司昨晚表示，信托将以1亿9700万元的价格脱售新达城办公楼的分层地契单位（strata unit)，并以3亿5300万英镑（6亿6720万新元）的价格收购伦敦的一座甲级办公楼。

新达城办公单位是以8.9%的溢价出售，出售净收益为1390万元。该项目的净资产收入收益率为3.1%。

3.近期陷入管理层纠纷的绿科控股（ecoWise Holdings）已让所有停职的员工复职，包括不久前被辞退的首席执行长李添胜，以及被要求休假的副首席执行长曹世宣。李添胜是公司执行主席，曹世宣则是执行董事。

根据《联合早报》获得的一份文件，董事会于本月26日终止了李添胜的首席执行长职务。

绿科控股首席独立董事余光华昨天代表董事会回应新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）发出的遵循通知（Notice of Compliance）时说，他和保荐机构ZICO资本（ZICO Capital）认为，为了确保公司的日常营运和利益不受影响，李添胜和曹世宣应该继续留任。审计委员会将负责监督两人。

4.天阶控股（The Place Holdings）宣布将以2500万港元（432万新元）卖出它的云台山项目的1.5％股权。这交易使云台山项目的估值达2亿8900万新元，该云台山地段占地约27万平方米，2020年10月时估值为1亿1200万人民币（2270万新元），最新估值是这个估值的12.7倍。

5.莎莲科技（Sarine Technologies）昨日闭市后透露，它已于周一发布在以色列特拉维夫交易所上市的文件，并将在7月5日于该交易所第二上市。