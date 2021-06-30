亨德申路租赁组屋 首日700人接受强制检测

（早报讯）红山一带的亨德申路第91座租赁组屋有来自三户人家的五人确诊感染冠病，为遏制更广泛的社区传播，该座组屋所有居民今明两天（6月30日和7月1日）须强制接受冠病检测。

检测工作今天上午9时启动。记者走访设于亨德申路第96B座凉亭的检测站，住在91座组屋的居民陆续步行约100米到这里接受检测，大约10时起一度排起约35人的等候队伍。

检测站的开放时间为上午9时至下午4时。现场工作人员透露，预计今天会为700名住在第91座的居民进行检测。

根据公开资料与现场所见，建于1975年的亨德申路第91座租赁组屋楼高16层，有360个门对门的一房一厅单位，居民共用四部电梯。

住在六楼的居民黄坤汉（32岁，超市送货员）大约9时30分与母亲一同受检。他受访时说，昨天收到手机短信，也有人把通知单投到家门。

平日早出晚归的他表示，这座组屋多是年长居民，这几天没有出现异常。自冠病疫情开始，设在底层的乐龄活动角落也不见多人聚集。

“担心是肯定有的，但也只能做好平常的防护，下了班少出门，也不去出现病例的区域。”

原籍菲律宾的安娜（46岁，行政助理）一家五口住在五楼的单位，她说这段时间有让两个就读附近颜永成学校的女儿，放学后马上回家，不要在外逗留。

记者采访了约10名住在不同楼层的居民，他们均表示，不清楚究竟是哪些邻居不幸染病。

卫生部在昨天的文告中表示，亨德申路第91座组屋居民若在本月25日起曾受检而结果呈阴，可自行选择是否再次受检。

本月9日至28日之间到过这座组屋，或与这座组屋居民有过接触的访客，卫生部鼓励他们自愿预约到指定区域检测中心受检，或是明天到第96B座凉亭接受检测。

这座组屋距离目前全国最大的活跃感染群红山景巴刹与熟食中心（迄今91起病例），以及有14起病例的亨德申弯第105座感染群，距离不足600米，在六分钟的步行范围内。

目前红山一带共有五个活跃感染群，累计病例达122起。