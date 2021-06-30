汤申—东海岸线第二阶段六站8月28日通车

（早报讯）之前因冠病疫情延迟启用的汤申—东海岸线第二阶段六个地铁站，已确定在8月28日正式通车。

这六个新地铁站是春叶、伦多、美华、光明山、汤申上段和加利谷站。其中加利谷站是与地铁环线衔接的转换站。

交通部长易华仁星期三上午（6月30日）到汤东线加利谷站视察时，宣布汤东线第二阶段启用日期。

他指出，随着第二阶段投入运作，约10万个住户只需步行不到10分钟，就能到汤东线地铁站搭车。

包括加利谷站，汤东线第一及第二阶段共有两个转换站衔接至现有其他地铁线，光明山站日后也将与兴建中的跨岛线连接。

随着第二阶段启用，乘客也能缩短乘车时间。例如，学生从新民一带搭汤东线到位于兀兰的共和理工学院的乘车时间可减半至25分钟。

除了为乘客提供更便利的乘车体验，易华仁也强调，地铁可靠性依旧至关重要，地铁系统必须维持百万目标，即每行驶100万公里才发生一起延误超过五分钟的事故。

汤东线第一阶段三个地铁站已在去年1月底通车，第二阶段原本预计去年12月前启用，但因疫情耽误工程进度而两度延后启用日期。

易华仁：地铁站设计更具包容性

易华仁致辞时也表示，当局将让公共交通网络更具包容性，易于所有乘客使用，例如加利谷站就位于新加坡视障人士协会和特别教育学校励航学校（Lighthouse School）附近，地铁站的电梯按钮、月台座椅以及指示牌等都照顾到视障者的需求。

此外，汤东线站内的楼梯扶手也会有照明，加强梯级的能见度。月台座椅也有靠背和扶手，方便年长乘客。